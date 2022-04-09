رئيس الوزراء الأوكرانى: توفير 10ممرات إنسانية تشمل مدينة ماريوبول المحاصرة

كتب ـ محمد عبد العظيم

أعلن رئيس وزراء أوكرانيا، دنيس أناتوليفيج شميكال، أنه تمت الموافقة اليوم على توفير 10ممرات إنسانية، ويشمل ذلك مدينة ماريوبول المحاصرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية".

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية -، وتقلت روسيا جراء تلك الخطوة حزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.