ذا هيل: إصابات كورونا بين القادة الديمقراطيين تزيد الضغوط على إدارة بايدن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن قائمة متزايدة من الديمقراطيين البارزين أصيبت بفيروس كورونا في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكى جو بايدن وقادة الحزب للتراجع عن احتياطات الصحة العامة المصممة لمكافحة الفيروس شديد العدوى.

وأوضحت الصحيفة أن سلسلة الإصابات - التي أصابت أعضاء الكونجرس وشخصيات بارزة في الإدارة - ليست مصدر قلق صحيًا لصانعي السياسات المتضررين ، الذين يقولون جميعًا إنهم تلقوا التطعيم ، وحصلوا على الجرعة التعزيزية ولم يظهروا أي أعراض قد تتطلب العلاج في المستشفى.

لكن الموجة المفاجئة خلقت صداعاً سياسياً جديداً للقادة الديمقراطيين وهم يسعون لإعادة البلاد إلى شيء يقترب من الحياة الطبيعية – وهو ما اعتبرته الصحيفة خطوة دقيقة وحاسمة في خضم عام انتخابي مليء بالتحديات.

ويطالب الجمهوريون بإنهاء ما يعتبرونه بروتوكولات صحية مرهقة. وظهر الإعياء من فيروس كورونا بعد أكثر من عامين من القيود الاجتماعية وحالات عدم اليقين المتعلقة بالرعاية الصحية والاضطرابات الاقتصادية.

وتضم قائمة المصابين حديثًا شخصيات من الديمقراطيين البارزين ، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) والنائبين آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) وجواكين كاسترو (ديمقراطي من تكساس) وعضوين قريبين من الرئيس بايدن. كما جاءت نتيجة اختبار فاليري بايدن أوينز ، شقيقة بايدن ، إيجابية هذا الأسبوع. يبدو أن الجميع أصيبوا بالعدوى- باستثناء بيلوسي -بعد حضور عشاء نادي Gridiron Club يوم السبت ، وهو حدث سنوي في واشنطن.

ووضعت العدوى ، البيت الأبيض في موقف دفاعي بسبب الجدول العام المزدحم للرئيس وسط الموجة.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الجمعة: "على الرغم من أننا شهدنا زيادة في الإصابات ... ، أود أن أشير أيضًا إلى أن الحالات لا تزال منخفضة".

يسلط تفشي المرض الضوء على المعضلة التي تواجه القادة الديمقراطيين ، في كل من البيت الأبيض ومبنى الكابيتول هيل ، حيث يستعدون لتخفيف بروتوكولات الصحة العامة التي دافعوا عنها منذ فترة طويلة بينما يستعدون في الوقت نفسه لارتفاع محتمل آخر في عدد الإصابات.