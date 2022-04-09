ديلى ميل تكشف: بوريس جونسون زار كييف للقاء زيلنسكى سرا

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، سافر إلى كييف للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي في زيارة غير معلنة.

وأظهرت صورة شاركتها سفارة أوكرانيا لدى المملكة المتحدة على تويتر ، الزعمين جالسان عبر طاولة في عاصمة البلاد ، مع أعلام كل منهما في الغرفة.

وفي شرح الصورة ، كتبت السفارة ببساطة: "مفاجأة" برمز تعبيري يغمز. ولم يعلق مسئولو داونينج ستريت وكييف بعد على محتويات المحدثات.

في الشهر الماضي ، أفادت الأنباء أن رئيس الوزراء قد طلب من المسئولين دراسة جدوى وقيمة الرحلة إلى العاصمة الأوكرانية لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني.

في ذلك الوقت ، قيل إن مسؤولي الأمن كانوا " لديهم مخاوف'' من سفر جونسون إلى منطقة حرب. لكن مصدرًا في وايتهول – الحكومة- قال إن جونسون "يريد الذهاب" إذا كان من الممكن فعل ذلك.

منذ ذلك الحين ، سحبت موسكو قواتها من كييف والمنطقة المحيطة بها في محاولة لإعادة تركيز حملتها العسكرية في منطقة دونباس الشرقية.

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أن المملكة المتحدة سترسل المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا، لمساعدتها فى مواجهة روسيا، وقال عبر تويتر: "سترسل المملكة المتحدة المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا وستعمل مع شركاء مجموعة السبع لاستهداف كل ركيزة من ركائز الاقتصاد الروسي لضمان فشل بوتين".

وقال بوريس جونسون فى تغريدة عبر تويتر :"لقد أصيبت بريطانيا وألمانيا بالرعب من غزو بوتين واتفقا على أن بلدينا يجب أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك لمساعدة أوكرانيا".