دراسة: يمكن أن تقلل التمارين الرياضية من مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء

كتبت إيناس البنا

حدد فريق من الباحثين كيف أن ممارسة الرياضة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء وإبطاء نمو الأورام، ونُشر البحث في مجلة "International Journal of".

وثبت أن النشاط البدني يتسبب في إطلاق بروتين مكافح للسرطان، إنترلوكين 6 (IL-6) في مجرى الدم ما يساعد على إصلاح الحمض النووي للخلايا التالفة، يلقي البحث أيضًا الضوء على أهمية النشاط المعتدل في مكافحة الأمراض التي تهدد الحياة ويمكن أن يساعد في تطوير علاجات في المستقبل.

وقال الدكتور سام أورانج، محاضر في فسيولوجيا التمرينات بجامعة نيوكاسل: "تشير الأدلة العلمية السابقة إلى أن ممارسة المزيد من التمارين أفضل لتقليل الأمعاء خطر الاصابة بالسرطان كلما زاد النشاط البدني الذي يمارسه الناس، قلت فرصهم في الحصول عليه. النتائج التي توصلنا إليها تدعم هذه الفكرة ".

وأضاف: عندما يتم تكرار التمرين عدة مرات كل أسبوع على مدى فترة طويلة، فإن المواد المقاومة للسرطان - مثل IL-6 - التي يتم إطلاقها في مجرى الدم لديها الفرصة للتفاعل مع الخلايا غير الطبيعية، وإصلاح الحمض النووي الخاص بها وتقليل النمو إلى السرطان.

وتابع: "يمكن للنشاط البدني من أي نوع وأي مدة أن يحسن الصحة ويقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ولكن يجب على الأشخاص الذين لا يمارسون الحركة أن يبدأوا بالتحرك أكثر وأن يتطلعوا إلى إدخال النشاط البدني في روتينهم اليومي".

"الأهم من ذلك، أنه لا يمكن تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء فقط من خلال قيادة المزيد نمط حياة نشط، توجد روابط واضحة بين مستويات التمرين المرتفعة وانخفاض خطر الإصابة بسرطانات أخرى، مثل سرطان الثدي وبطانة الرحم"..

وأضاف: "من خلال وضع آلية يكون من خلالها النشاط البدني المنتظم قادرًا على إحداث تأثيرات مضادة للسرطان، توفر دراستنا مزيدًا من الدعم للجهود الوطنية والعالمية الحالية لزيادة المشاركة في التمرينات".