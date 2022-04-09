حياة كريمة.. تعرف على أهم مشروعات قرى محافظة قنا

قنا صابر سعيد

تستمر أعمال مبادرة حياة كريمة فى عدد من قرى محافظة قنا بمرحلتيها الأولى والثانية، حيث أنجزت المئات من المشروعات وما زالت مستمرة فى إنهاء مشروعات أخرى بدأت منذ أشهر لتحول القرى إلى أماكن نموذجية.

يستعرض اليوم السابع أهم المشروعات التى تعمل فيها مبادرة حياة كريمة وقاربت على الانتهاء فى عدد من مراكز محافظة قنا ومنها

مركز شباب عزبة البوصة، نسبة الانجاز 85٪

2. مستشفى تأمين صحى بقرية العطيات

3.مجمع الخدمات بقرية الحراجية، نسبة التنفيذ حوالى 90٪

4.لوحدة الصحية قصير بخانس

5. المجمع الخدمى بمجلس قروى سمهود، نسبة الإنجاز 95٪

6. المجمع الخدمى بمجلس قروى القارة، نسبة الإنجاز 92٪

7.محطة الصرف بقرية يعقوب

8. مشروع نقطة الإسعاف بالسمطا

9. مجمع الخدمات الزراعية بالسمطا

10. مجمع خدمات مواطنين السمطا بحري

11. مركز طب الأسرة بابو دياب غرب.

12.مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بقرية ابودياب

13. مشروع محطة الصرف الصحى بقرية ابودياب شرق نجع أولاد حمادي.

14.مشروع محطة الصرف الصحى بقرية العزب المصري، نسبة تنفيذ محطة الصرف

15.التشطيبات النهائية لمركز طب الأسرة بالمراشدة