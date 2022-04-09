حملات توعية ليلية لمواطنى الفيوم حول عدم إهدار المياه

الفيوم - رباب الجالى

واصلت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنشطتها التوعوية الليلية للمواطنين وذلك من خلال القافلة الثقافية التى نظمها فرع ثقافة الفيوم بقرية جبلة مركز سنورس.

من جانبه قال المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن هناك تعاون مثمر وبناء بين كافة الجهات التنفيذية داخل المحافظة وخاصة قصر ثقافة الفيوم من أجل نشر ثقافة الترشيد وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه رافعين شعار كل نقطة بتفرق وذلك من خلال المشاركة الفعالة لإدارة التوعية والإعلام فى القوافل الثقافية التى تجوب قرى المحافظة حيث تم تنفيذ لقاء توعوى للمواطنين بقرية جبلة مركز سنورس تناول الحديث عن أهمية المياه وضرورة الحفاظ على مصادرها من التلوث وترشيد استهلاكها واستخدامها قدر الحاجة دون إهدار أو تبذير والتعريف بالقطع الموفرة ودورها فى عمليات ترشيد استهلاك المياه والتى تتراوح ما بين 50% إلى 70%.

وأضاف أن اللقاء التوعوى والذى حضره كافة الفئات العمرية المختلفة تناول دور الدولة والشركة فى توفير كوب مياه شرب لكل مواطن بجودة عالية ومطابق لكافة المواصفات القياسية والصحية متمثلا فى عمليات الاحلال والتجديد والمد والتدعيم لخطوط وشبكات المياه والمراقبة المستمرة لعمليات مراحل تنقية مياه الشرب داخل المحطات من أجل تجويد الخدمة وتحسين مستوى أداءها بجانب التعريف بالخدمات الأخرى التى تقدمها الشركة كتطهير الخزانات العلوية وخدمه الدفع الإلكترونى ( فورى) لفواتير المياه والخط الساخن 125 لتلقى شكاوى ومقترحات العملاء.