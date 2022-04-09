حلويات رمضان فى دمياط شكل تانى.. الكنافة والقطايف بأسعار تبدأ من 70 جنيها

دمياط معتز الشربينى

تشتهر محافظة دمياط مختلف أنواع الحلويات الشرقية والغربية والتى تتواجد فى أغلب المحلات على مدار العام، إلا أن شهر رمضان الكريم له خصوصية فى الحلويات، حيث يبدع صناع الحلويات فى دمياط فى صناعة مختلف الأنواع الشهية و اللذيذة ولاسيما الكنافة والقطايف وبلح الشام.

يقول محمد خالد صانع حلويات، شهر رمضان له حلويات معينة يقبل عليها الزبائن وهى القطايف و الكنافة وبلح الشام، ومصنع القطايف بالمكسرات و الكريمة و تتراوح الأسعار بين 70 :80 جنيها للكيلو حرام، كما تصنع بلح الشام بـ 70 جنيها، وتختلف انواع الكنافة منها كنافة بالكريمة، و النوتيلا، و الشيكولاتة، و الشيكولاتة البيضاء، و الكنافة بالمانجة الطازج، ويصنع ايضا الكنافة النابلسى بالجبنة والعسل، و الكنافة بالشيكولاتة وكلها انواع يقبل عليها المواطن الدمياطى ويتراوح سعر الكنافة 70: 100 جنيه، وصنية الكنافة النابلسى تتراوح بين 70 :75 جنيها.

وأشار خالد إلى أن الكنافة هى صنف متزاج على مدار العام بأسواق دمياط بمختلف أنواعها وأشكالها ولا ترتبط بشهر رمضان فقط بخلاف الأصناف الأخرى.