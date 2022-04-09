اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 12:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حكم يتصدى لاضطهاد النوابغ وينقذ مستقبل معيدة الفيزياء من تعنت أستاذها المشرف

السبت، 09 أبريل 2022 11:20 ص
حكم يتصدى لاضطهاد النوابغ وينقذ مستقبل معيدة الفيزياء من تعنت أستاذها المشرف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة-أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من جامعة دمنهور ضد المعيدة فى علوم الفيزياء غادة عبد العزيز الشوربجى، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى، بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراة بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية، لعدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور، وما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها إلزام جامعة دمنهور بإعمال الأثرالقانونى لحصولها على درجة الماجستير الموقوف عنها سنة ونصف، وإلزامها بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الاعتداد برأى الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور، وإجباره على التنحى عن أى شأن علمى يخص المدعية  لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة بما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمى من وجوب أن يكون القائم على تقويم أمورالشأن العلمى مجرداً من شوائب الميل أو مظنة التحيز باعتبار أن حرية البحث العلمى حقا دستوريا للباحثين، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وألزمت الجامعة المصروفات.
 
 
وقالت المعيدة لهيئة المحكمة: "سيدى القاضى أنا خريجة كلية العلوم جامعة الإسكندرية، وحصلت على المركز الأول على دفعتى فى جميع أقسام الكلية بامتياز مع مرتبة الشرف، وأشغل وظيفة معيدة بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة دمنهور ونظراً لحداثة تخصصى العلمى النادر فيزياء الجوامد حصلت علي درجة الماجستير فيه من كلية العلوم جامعة الإسكندرية" ثم أكملت : " ورغم تفوقى فى تخصصى النادر فى الفيزياء الذى تقدره جوائز نوبل الخمس ولدى طموح كبير إلا أن الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور الدكتور (ح.ع.م) اضطهدنى ورفض ترقيتى لمدة سنة ونصف واشتكيت لرئيس الجامعة الذى قال لى دة أستاذك ولن أرقيكى لمدرس مساعد إلا لما هو يوافق ".

المحكمة الإدارية العليا

جامعة الاسكندرية

جامعة دمنهور

أخبار المحاكم

أخبار الجامعات

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رسميا.. القاضيات الجديدات يجلسن على منصة مجلس الدولة.. المستشار محمد حسام الدين يفتتح الجلسة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بحضور أول قاضية.. المستشارة رضوى توجه رسالة للفتيات: "ما تفرطيش فى حلمك أبدا".. صور

السبت، 05 مارس 2022 04:00 م

5 مبادئ وضعتها المحكمة الإدارية العليا لمواجهة ظاهرة حوادث المرور

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 10:35 ص

معلومة قانونية.. إجراءات إقامة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 02:45 ص

اعرف تشكيل الدائرة الرابعة "تأديب" بالمحكمة الإدارية العليا وموعد انعقادها

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة