حبس المتهم بذبح والده فى قرية الاحرار بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية

قررت النيابة العامة حبس المتهم حسن عوض 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ذبح والده فى قرية الأحرار بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية اخطارا من العميد فهمى عبدالصمد مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية الاحرار دائرة المركز مفاده قيام شاب بقتل والده بذبحه بالسلاح الابيض.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين مصرع المجنى عليه "عوض.ع" 54 عاما مزارع على يد نجله بعدة طعنات وذبحه.

وقال شهود عيان بأن المتهم يعانى من أزمة نفسية ودائم الشجار مع والده وفى الساعات الاولى من صباح اليوم السبت تشاجر الابن مع والده وقام الابن بإحضار سكين المطبخ وانهال على والده بها مما ادى إلى مصرع والده وإصابة شقيقه أثناء الدفاع عن والده.

وتمكنت مباحث مركز القنطرة شرق برئاسة الرائد مصطفى سلامة رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونيه من القبض على المتهم وضبط السلاح الابيض المستخدم فى الجريمة.

تم التحفظ على جثة المجنى عليه بمشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزى تحت تصرف النيابة العامة وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثة لذويها عقب التشريح لدفنها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.