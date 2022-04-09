حاول منعهم من معاكسة فتيات بالشارع فقتلوه..شهيد الشهامة جديد بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، لرصد تفاصيل وكواليس جريمة مقتل أحد الأشخاص بإطلاق النار عليه، في منطقة المنيب بالجيزة، لمنع الضحية لعدد من الأشخاص من مضايقة الفتيات في الشارع.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بمنطقة المنيب، وتبين مقتل شخص نتيجة إصابته بطلق ناري، وتم نقل جثته إلى المشرحة عقب إجراء المناظرة.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان المشاجرة، وتحديد هوية المتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وذكر شهود عيان أن الضحية منع عدد من الأشخاص من مضايقة الفتيات بالشارع، مما دفعهم للتشاجر معه وإطلاق أحدهم النار عليه، مما أسفر عن مقتله، وتحرر المحضر الازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.