اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 10:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جوجل تحذف عددًا من التطبيقات على متجرها

السبت، 09 أبريل 2022 09:30 م
جوجل تحذف عددًا من التطبيقات على متجرها جوجل - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أزالت جوجل العديد من التطبيقات من متجر Play الخاص بها بعد أن اكتشفت الشركة أن هذه التطبيقات كانت تجمع البيانات الشخصية للمستخدمين بما في ذلك الموقع وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونى. 

وقالت جوجل Google وفقا لموقع "جادجت360" إنها "تتخذ الإجراء المناسب" بانتظام ضد التطبيقات التي لا تمتثل لسياساتها. وتضمنت أحدث مجموعة أكثر من عشرة تطبيقات تم حذفها من متجر Google Play. 

وقال تقرير إنه هذه التطبيقات تحتوي على رموز خبيثة جمعت بيانات الأشخاص، مضيفًا أنه تم تنزيل بعض التطبيقات أكثر من 10 ملايين مرة.
وأضافت جوجل: "يجب أن تمتثل جميع التطبيقات على Google Play لسياساتنا، بغض النظر عن المطور".

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم جوجل Google قوله: "عندما نحدد أن تطبيقًا ما ينتهك هذه السياسات، فإننا نتخذ الإجراء المناسب".


جوجل

تطبيقات

Google Play

جادجت360

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة