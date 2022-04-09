اليوم السابع
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السبت، 09 أبريل 2022 02:46 م
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توقيع الكشف على 2372 مريضا بالقافلة الطبية فى بردين بالزقازيق ضمن "حياة كريمة"

السبت، 09 أبريل 2022 02:37 م
توقيع الكشف على 2372 مريضا بالقافلة الطبية فى بردين بالزقازيق ضمن "حياة كريمة" القافلة الطبية والعلاجية
الشرقية - إيمان مهنى

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نفذت مديرية الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، والتى استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأسنان، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2372 مريضا من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 30 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.


الشرقية

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بردين

حياة كريمة

اخبار الشرقيه

مبادره حياه كريمه

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