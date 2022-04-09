توزيع لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الشيخ مالك جنوب القصير

البحر الأحمر- عماد عرفة

وزعت الوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم السبت، لحوم على 50 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الشيخ مالك جنوب المدينة، و كلف اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، لجنة المتابعة بالمرور على المنطقة والاستماع للأهالى وحصر طلباتهم والعمل على تلبيتها وفقا لقوانين الدولة.

وأشار رئيس مدينة القصير إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، ووفقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خاصة مبادرة حياة كريمة لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.