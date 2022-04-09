تشغيل عبارة الحوامدية المعصرة لتسهيل تنقل المواطنين

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشغيل عبارة الحوامدية /المعصرة لرفع المعاناة عن المواطنين الراغبين فى الانتقال يوميا للذهاب إلى أعمالهم أو إلى الجامعة، وتنفيذا لذلك تم تشغيل العبارة ونقل المواطنين يوميا.

وفى السياق رفع أجهزة المحافظة 1050 طن مخلفات من مراكز أوسيم ومنشأة القناطر والبدرشين، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات رفع كفاءة الإنارة والنظافة.

وقام مركز ومدينة منشأة القناطر بمتابعة من محمد عبد الراضى رئيس المركز رفع القمامة بقرى منشأة القناطر حوالى 350 طن قمامة، كما تم صيانة الإنارة العامة بقرى منشأة القناطر.

كما قام مركز ومدينة البدرشين رفع حوالى 275 طن مخلفات تقريبا من قرى الشوبك الغربى / المرازيق / ميت رهينة / أبورجوان / سقارة بمتابعة من محمود زين رئيس المركز.

كما قام مركز أوسيم برفع 400 طن مخلفات من قرى بشتيل والكوم الأحمر وبرطس والبراجيل بمتابعة من فرج عبد العاطى رئيس المركز.