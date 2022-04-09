اليوم السابع
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تجديد حبس المتهمين بقتل عامل وإلقاء جثته داخل مصرف بأبو النمرس 15 يوما

السبت، 09 أبريل 2022 09:58 ص
تجديد حبس المتهمين بقتل عامل وإلقاء جثته داخل مصرف بأبو النمرس 15 يوما حبس _ أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بقتل عامل، وتمزيق جثته لأشلاء، والتخلص منها بمصرف مائي في أبو النمرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل عامل، وتورط عدد من الأشخاص في قتل وتمزيق جثته والتخلص منها، وشكل رجال المباحث فريق بحث، كشفت تحرياته أن العامل القتيل، تعرف على ربة منزل، ووعدها بالزواج، إلا أنه لم يتزوجها، مما دفع أشقاءها البالغ عددهم 4 أشخاص لاستدراجه لحل تلك الخلافات، ثم قتلوه ومزقوا جثته، ونقلوها لمصرف مائي في أبو النمرس، وألقوها بالمياه.

عثر رجال المباحث على أجزاء من الجثة، وتمكنوا من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في تقطيع الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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