اليوم السابع
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بوريس جونسون: المملكة المتحدة سترسل لأوكرانيا المزيد من الأسلحة الدفاعية

السبت، 09 أبريل 2022 12:50 م
بوريس جونسون: المملكة المتحدة سترسل لأوكرانيا المزيد من الأسلحة الدفاعية بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
ريهام عبد الله

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أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أن المملكة المتحدة سترسل المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا، لمساعدتها فى مواجهة روسيا، وقال عبر تويتر: "سترسل المملكة المتحدة المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا وستعمل مع شركاء مجموعة السبع لاستهداف كل ركيزة من ركائز الاقتصاد الروسي لضمان فشل بوتين".

وقال بوريس جونسون فى تغريدة عبر تويتر :"لقد أصيبت بريطانيا وألمانيا بالرعب من غزو بوتين واتفقا على أن بلدينا يجب أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك لمساعدة أوكرانيا".

بوريس جونسون
بوريس جونسون

ومن جهة أخرى قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تعليقا على العقوبات الجديدة، إن بلاده لن تسمح بأن تمر "جرائم روسيا" في أوكرانيا دون عقاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق أعلن الكرملين أنه لا يستبعد قطع العلاقات مع الغرب إذا استمر طرد الدبلوماسيين، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن عقوبات على روسيا خلال مؤتمر صحفى لها، وقالت إنها رصدت انتهاكات كبيرة في أوكرانيا وحسب تقديرات للبيت الأبيض أعلنت أن الاقتصاد الروسي سينكمش 10 – 15% في هذا العام.

 


بوريس جونسون

المملكة المتحدة

روسيا

المانيا

الحرب الروسية

الحرب على اوكرانيا

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