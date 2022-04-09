انخفاض ملحوظ بالحرارة فى الإسماعيلية ثامن أيام رمضان والعظمى 28.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس في المحافظة، اليوم السبت، حيث تشهد "عروس القنال"، اليوم طقس صيفي حار، وانخفضت درجة الحرارة قليلًا ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 15 والعظمى إلى 28 درجة، والسماء صافية اليوم، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.





وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 14، وبورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24، ودمياط الصغرى 16 والعظمى 23، والزقازيق الصغرى 15 والعظمى 27، والإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 28، والسويس الصغرى 15 والعظمى 28، والعريش الصغرى 15 والعظمى 22 درجة.