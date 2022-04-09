اليوم السابع: الرئيس السيسى يوجه بتضافر جهود الدولة لضمان أمن جاليتنا بأوكرانيا

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يوجه بتضافر جهود الدولة لضمان أمن الجالية المصرية فى أوكرانيا.. الرئيس يبحث مع وزيرة الهجرة جهود التفاعل مع أبناء الوطن بالخارج.. ويكلف بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو ربط شباب المصريين فى الخارج بالوطن وتعزيز انتمائهم وحثهم على التمسك بالهوية المصرية

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