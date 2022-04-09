النيران تلتهم مسجد اليمانى بالمحلة.. ماس كهربائى سبب الحادث "بث مباشر"

الغربية عادل ضرة

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من أمام مسجد اليمانى بمنطقة الوراقة بالمحلة الكبرى والذي اندلع فيه حريق ناتج عن ماس كهربائي في لوحة الكهرباء الخاصة بالمسجد، والتهمت النيران اجزاء من غرفة الإمام، والمنبر وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران باستخدام طفايات الحريق.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل مسجد اليماني بمنطقة الوراقة

انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتبين حدوث ماس كهربائي في لوحة الكهرباء بالمسجد، وامتدت النيران للمنبر واجزاء من غرفة الامام وتم السيطرة على النيران.

فيما تم إغلاق المسجد بالكامل أمام المصلين لحين الانتهاء من إصلاح الأعطال مرة أخرى.