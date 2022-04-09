المنايفة بيفطرو الصائمين للعام الثالث على التوالي.. وجبة ساخنة وبلح (فيديو)

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع شباب شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذين ينظمون حملة لإفطار الصائمين على الطريق الإقليمى بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

ويقول أحمد شوقى مسئول القمر الكشفية بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، لليوم السابع، إن الفريق مكون من حالي 100شاب يقومون للعام الثالث على التوالى بإفطار الصائمين من السائقين والأهالى على الطريق الإقليمى.

ويضيف مسئول القمر الكشفية بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية: نذهب الى الطريق الإقليمى أمام مدخل قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، يوميا قبل آذان المغرب بربع ساعة ونقوم بالانتشار على الطريق ونقوم بتوزيع علبة عصير وزجاجة مياه وكيس بلح به 5بلحات ،بالاضافة إلى وجبة ساخنه أرز ولحوم فى معظم الايام .

ويؤكد مسئول القمر الكشفية بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، يتم توفير تلك المواد الغذائية عن طريق رجال الخير فى القرية والقرى المجاورة .

ويضيف سعيد الرصاص أحد المشاركين والمنسق العام للشباب بمركز منوف بمحافظة المنوفية: نشارك مع شباب مركز أشمون يوميا فى حملة إفطار صائم على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية ، ونعمل على توحيد الصف جميعا كشباب فى شتى مراكز المحافظة.