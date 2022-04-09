اليوم السابع
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السبت، 09 أبريل 2022 09:43 م
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العراق والكويت يبحثان العلاقات الثنائية والإقليمية

السبت، 09 أبريل 2022 09:24 م
العراق والكويت يبحثان العلاقات الثنائية والإقليمية وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - اليوم السابع
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 بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفى اليوم السبت مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، سبل تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية والتنسيق على المُستوى الدولي.

وذكرت الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الوزيرين تبادلا التهانيّ بمُناسبة حلول شهر رمضان، مُتمنيين للشعبين السلام والأمان، كما تطرقا إلى الوضع الإقليميّ والدوليّ والتطورات في المنطقة، والتنسق بين العراق ودول الخليج حول القضايا الدوليَّة.

وناقش الوزيران مُستجدات الأزمة الأوكرانية، وتبعاتها على العلاقات الدولية وعلى الاقتصاد العالميّ وعن كيفيّة وأسلوب صنع القرارات الأمميَّة والمتعلقة بهذه الأزمة، مؤكدين أهميَّة متابعة الأحداث بدقة وعلى ضوئها بلورة المواقف المُشترَكة في المنظمات الدوليَّة، وكذلك أهميَّة حل المشكلات من خلال الحوار والمفاوضات.

وأعرب وزير الخارجية العراقي والكويتي عن سعادتهما بمُستوى التنسيق العاليّ بين بغداد ودول المنطقة، ومن بينها الدول الخليجيَّة.


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أحمد ناصر المحمد الصباح

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