العثور على جثة شاب مجهول الهوية بترعة الطهطاوية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تكثف الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة المراغة، جهودها من أجل التوصل إلى هوية جثة لشاب في العقد الثانى من العمر عثر عليها طافية بترعة الطهطاوية دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بعثور الأهالى بمركز المراغة على جثة طافية لأحد الأشخاص، ولم يتعرف عليها أحد، وتم إخطار قوات الإنقاذ النهرى التي قامت بإنتشال الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بالعثور على جثة طافية بترعة الطهطاوية دائرة المركز، تم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وفوات الإنقاذ البرى، تبين أنها لذكر مجهول الهوية فـي العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها أخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي أتخذت شئونها.