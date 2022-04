العائلة الملكية البريطانية تشارك قصيدة تكريما للأمير الراحل فيليب في ذكرى وفاته

نشرت العائلة الملكية البريطانية قصيدة تكريما للأمير الراحل فيليب في الذكرى الأولى لوفاته.

وفقا لموقع "ذا جارديان" كتب المرثية الشاعر سيمون أرميتاج ونشرت عبر الحسابات الرسمية للأسرة الملكية على مواقع التواصل الاجتماعي.

القصيدة بعنوان البطاركة - مرثاة، يقرأها أرميتاج على موسيقى البيانو ويرافقها فيديو مونتاج لصور من حياة دوق إدنبرة، بما في ذلك صور يوم زفافه وولادة أطفاله الأربعة.

Remembering His Royal Highness The Duke of Edinburgh on the first anniversary of his death.



Words: 'The Patriarchs – An Elegy' by Poet Laureate Simon Armitage



Words: ‘The Patriarchs – An Elegy’ by Poet Laureate Simon Armitage pic.twitter.com/WpB2L6D75K