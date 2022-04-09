العائلة الملكية البريطانية تشارك قصيدة تكريما للأمير الراحل فيليب في ذكرى وفاته

كتب: إيهاب محمد

نشرت العائلة الملكية البريطانية قصيدة تكريما للأمير الراحل فيليب في الذكرى الأولى لوفاته.

وفقا لموقع "ذا جارديان" كتب المرثية الشاعر سيمون أرميتاج ونشرت عبر الحسابات الرسمية للأسرة الملكية على مواقع التواصل الاجتماعي.

القصيدة بعنوان البطاركة - مرثاة، يقرأها أرميتاج على موسيقى البيانو ويرافقها فيديو مونتاج لصور من حياة دوق إدنبرة، بما في ذلك صور يوم زفافه وولادة أطفاله الأربعة.

Remembering His Royal Highness The Duke of Edinburgh on the first anniversary of his death.



Find out more about his life and legacy at: https://t.co/6tFq2vjyNk



Words: ‘The Patriarchs – An Elegy’ by Poet Laureate Simon Armitage pic.twitter.com/WpB2L6D75K — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2022

نُشر لأول مرة في يوم جنازته العام الماضي، ويشيد بشكل خاص بحياته المهنية في البحرية الملكية.

كما أحيا الأمير تشارلز، أمير ويلز، وولى العهد البريطانى، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده، الأمير فيليب، دوق إدنبرة الراحل، وقال الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال عبر تويتر :"إحياء ذكرى دوق أدنبرة اليوم، بعد مرور عام على وفاته".

ونشر الحساب الرسمى صور للأمير فيليب برفقة الأمير تشارلز وزوجته كاميلا والملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، وصورة نادرة من طفولة الأمير تشارلز، حيث يتواجد على أرجوحة مع شقيقته الأميرة آن، فيما يلعب معه الأمير فيليب، وتقف الملكة اليزابيث برفقة كلبهم.



الامير فيليب

ومن جهة أخرى، زعم أحد الخبراء الملكيين أن الأمراء تشارلز ووليام، أمير ويلز ودوق كامبريدج، على الترتيب، لن يسمحوا للأمير أندرو دوق يورك بالمشاركة في أحداث العائلة المالكة البريطانية المستقبلية.

واحتل دوق يورك، مركز الصدارة في حفل تأبين الأمير فيليب، حيث كان رافق الملكة اليزابيث فى طريقها لمكان جلوسها في دير وستمنستر أبي، وفقا للديلى ميل البريطانية.

كان من المتوقع أن يأخذ عميد وستمنستر الملكة إليزابيث إلى مقعدها، على أن يجلس أندرو في الخلف، لكن بدلاً من ذلك، سار معها الأمير أندرو أمام الكاميرات.