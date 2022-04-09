الشرطة تعيد فتاة ضلت طريقها إلى أسرتها بالسويس

كتب ـ محمود عبد الراضي

نججت الأجهزة الأمنية فى إعادة فتاة ضلت طريقها لأسرتها، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

تلاحظ للخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السويس بمديرية أمن السويس تواجد (فتاة فى العقد الثانى من العمر "من ذوى الهمم) بأحد الشوارع بمفردها، وبالفحص تبين أنها مقيمة (بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس) وعدم تمكنها من التوصل لأهليتها .

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للفتاة وتم التوصل لأهليتها، وحضر والدها لديوان القسم.. وتم تسليمه المتغيبة له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، وقدم والد الفتاة الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الجهود المبذولة فى إعادة ابنته سالمة .