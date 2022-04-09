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السعودية.. الملك سلمان وولي عهده يتبرعان بـ50 مليون ريال

السبت، 09 أبريل 2022 06:00 ص
السعودية.. الملك سلمان وولي عهده يتبرعان بـ50 مليون ريال الملك سلمان بن عبد العزيز
وكالات

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دشن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان الحملة الوطنية للعمل الخيري الثانية التي أطلقتها منصة "إحسان"، بتبرع سخي بلغ 50 مليون ريال سعودي.

وحسب "واس"، قدم خادم الحرمين الشريفين تبرعا بمبلغ 30 مليون ريال للحملة، فيما قدم ولي العهد تبرعا بمبلغ 20 مليون ريال.

ووفق المصدر، يأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة السعودية من عظيم اهتمام بدعم العمل الخيري، وامتدادا لحرصها على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على تعزيز التكافل الاجتماعي في شهر رمضان.

 

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