الرى تكلف الإدارات المركزية فى المحافظات بسرعة حل شكاوى المواطنين

كتبت أسماء نصار

تلقت أجهزة وزارة الموارد المائية والري عددا من شكاوي واستغاثات المواطنين الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، تفيد بتضرر الأهالي بقرية دمشقين بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة ببحر يوسف، الأمرالذي يؤثر على الصحة العامة للمواطنين ويؤدي إلى تبوير الأراضي الزراعية .

وفور تلقي الشكوى تم تكليف الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، وعليه قد تم توجيه الإدارة المختصة بإصدار أمر تطهير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، حيث تم توجيه 3 حفارات إلى موقع الشكوى وتم حسم الشكوى وإزالة أسبابها.

وفي سياق متصل، تلقت أجهزة وزارة الموارد المائية والري شكوى ثانية تفيد انهيار جسر مصرف منية نصير التابع لإدارة شرق صرف كفرالشيخ ، بالإضافة إلى تعدي بعض الأهالي بالمخالفة على الجسر محل الشكوى، الأمر الذي يشكل خطورة على حياة المواطنين.

وفور تلقي الشكوى فقد تم توجيه إدارة صرف شرق كفر الشيخ، وقد تبين أن موضوع الشكوى يقع على مصرف منية مسير عند الكيلو0.200 ، وسبق وأن قامت الإدارة بترميم الجسور بموقع الشكوى ،وحسماً للشكوى تولت الإدارة ترميم وتعلية الجسور.

كما تم تلقى شكوى ثالثة من المنظومة تفيد بتضرر أهالي قرية بني غالب بمركز أسيوط بسبب تراكم مخلفات تبطين الترعة المارة بالقرية،الآمر الذي يؤدي الي عرقلة حركة السير وصعوبة ري الأراضي الزراعية.

وتم تكليف الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري بأسيوط بالمعاينة على الطبيعة بمعرفة طاقم إشراف العملية، علما بأنه قد تم رفعالتشوينات وعمل التسويات اللازمة بمعرفة الشركة المنفذة.

في حين تلقت أجهزة الوزارة شكوى أخرى تفيد بتضرر بعض الأهالي بمحافظة الفيوم وذلك بسبب تحرير مخالفات ضدهم على غيرالحقيقة واتهامهم بالاعتداء والمخالفة بردم مصرف البطس التابع لإدارة صرف شرق الفيوم، ويطالب الأهالي بإجراء فصل حد مساحي لبيانأحقيتهم في البناء على المنطقة محل الشكوى.

وفور تلقي الشكوى قد تم تكليف الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم باتخاذ اللازم وبالمعاينة على الطبيعة فقد تبين أن مُقدم الشكوى وأخرينقاموا بالتعدي بالردم على مصرف البطس عند الكيلو 35.050 البر الأيمن، وعليه قامت إدارة الصرف المختصة باتخاذ كافة الإجراءاتالقانونية والإدارية، حيث تم تحرير محضر مخالفة وإصدار قرار إزالة وتمت تنفيذ قرار الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وفي ذات الوقت، تلقت أجهزة الوزارة شكوى أخرى من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر الأهالي بسببتراكم ناتج التطهير وبعض مخلفات التبطين لترعة الاحايوه، الأمر الذي أغلق الطريق أمام المارة .

وفور تلقي الشكوى فقد تم تكليف الإدارة العامة لري سوهاج ببحث ودراسة الشكوى، حيث تبين أن الشكوى تقع على ترعه الاحايوه بناحيهسفلاق وهي عباره عن نواتج حفر زائد عن حاجه الترعة بعد تأهيلها، وقد تم على الفور توجيه الشركة المنفذة بنقل الأتربة الزائدة عن حاجةالجسور للمقالب العمومية وتم نقلها وبذلك يكون تم حسم الشكوى وإزالة أسبابها.