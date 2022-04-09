اليوم السابع
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الرئيس الإيرانى: لا رجعة فى استخدام الطاقة النووية السلمية

السبت، 09 أبريل 2022 01:36 م
الرئيس الإيرانى: لا رجعة فى استخدام الطاقة النووية السلمية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسى
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الرئيس الإيراني، حسن رئيسي، إن بلاده لها الحق في استخدام الطاقة النووية السلمية، مؤكدا "أنه لا رجعة عنه، فالاعتماد على الشباب والعلماء الإيرانيين والعمل الجهادي هو نموذج يعطي ثماره دائمًا ويجب تطبيقه في مجالات أخرى".

وأضاف خلال زيارة معرض الإنجازات النووية، أن الابحاث التي تجريها إيران في المجالات النووية السلمية ليست رهنا برغبات وآراء الآخرين، متابعا: لحسن الحظ، تتسارع أبحاث العلماء حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وستدعم الحكومة هذا المسار".

وخلال هذه الزيارة عبر رئيسي عن تقدم الشباب والعلماء الإيرانيين في المجال النووي، واصفا هذه الانجازات بأنها رمز للثقة بالنفس والاعتماد على القدرات الوطنية، ودعا إلى نشر هذه الثقة في الصناعات الأخرى والمجالات الاستراتيجية في البلاد.

 


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الاتفاق النووي

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الطاقة النووية

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