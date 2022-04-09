الدفاع البريطانية: روسيا قصفت أهدافا فى أوكرانيا بصواريخ كروز أطلقت من البحر

كتب ـ محمد عبد العظيم

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن روسيا قصفت أهدافا في أوكرانيا بصواريخ كروز أطلقت من البحر، مشيرة إلى أن روسيا تركز عملياتها العسكرية على المناطق الشرقية لإقليم الدونباس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تحاول إقامة ممر بري يصل إلى شبه جزيرة القرم.

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية- وتقلت روسيا جراء تلك الخطوة حزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.