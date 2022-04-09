الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة فى بنها دون خسائر بشرية..فيديو

القليوبية ــ إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق السادس بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها، دون وقوع ثمة خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.





تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات من الأهالي بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بمنطقة كفر الجزار دائرة مركز بنها.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وجري الدفع ب3 سيارات إطفاء وسلم الإطفاء وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في صاله وحجرتين بشقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



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