الجريد فى ايده تحفه فنية.. أبو هشام 20 سنة فى صناعة التحف بالمنيا.. فيديو وصور

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، عن صناعة الجريد وصناعة التحف من جريد النخيل بمحافظة المنيا ، الصنعة التى تواجه متاعب كثيرة فى مواجهة البلاستيك، لكن مازال صناع الجريد يعملون ويطورن فى الصنعة حتى تواجه تحظيات السوق ومتطلباته خاصة مع تزايد الاقبال على الصنعة بعد تطويرها.

قال ابوهشام القفاص اعمل فى المهنة منذ كنت طفل صغير تعلمت على يد والدى، ولكن الصنعة فى الماضى كانت تقليدية تعتمد على الاقغاص سواء للخضروات او الطيور بأنواعها.

واضاف اليوم دخل على المهنة تحدى وهو صناعة البلاستيك لذا كان يجب ان يطور كل صنايعى من نفسة حتى يستطيع مواكبة السوق، لذا ادخلنا على الصنعة الكراسى المصنوعة من جريد النخيل وكذلك الاسرة وهناك الكثير من اصحاب المهنة يصنعون غرف نوم وانتيريهات.

ولفت قائلا أن مهنة صناعة التحف من الجريد فن ولا يمكن لأى شخص التعامل مع الجريد فهو يحتاج الى حرفية وفن اذا لم تكن فنانا فلن تستطيع التعامل مع الجريد