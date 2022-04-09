اليوم السابع
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البرلمان الباكستانى يبدأ التصويت على سحب الثقة من حكومة خان

السبت، 09 أبريل 2022 09:48 م
البرلمان الباكستانى يبدأ التصويت على سحب الثقة من حكومة خان رئيس وزراء باكستان عمران خان
وكالات

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بدأ البرلمان الباكستانى التصويت على مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان وحزبه تحريك إنصاف (حركة باكستان للعدالة).

وكانت المحكمة أبطلت المحكمة العليا فى باكستان، حل الجمعية الوطنية "البرلمان" وقضت بالتصويت على اقتراح المعارضة بسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، ما قد يكلفه على الأرجح منصبه، حسبما نقل موقع "فرانس 24".

وكانت المحكمة العليا الباكستانية، أجلت النظر فى مدى قانونية إلغاء البرلمان تصويتا لحجب الثقة عن رئيس الحكومة.

وكان قد وافق الرئيس الباكستانى عارف علوى على طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحل برلمان البلاد والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل محاولة المعارضة طرح الثقة فى حكومته عبر البرلمان.

وذكر المكتب الإعلامى الخاص بالرئيس الباكستانى فى بيان بحسب صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني، أن " الرئيس الباكستاني عارف علوي وافق على طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحل برلمان البلاد والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل محاولة المعارضة طرح الثقة في حكومته عبر البرلمان".

 


باكستان

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البرلمان الباكستانى

تحريك انصاف

الهند

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