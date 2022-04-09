وكانت قوات الاحتلال قد استدعت والده وأبناءه الثلاثة، لمراجعة مخابراتها في مُعسكر سالم، ولكنهم رفضوا ذلك.



واعتقلت قوات الاحتلال الشابين نور حمادة ومحمد دراوشة من أطراف مُخيم جنين، فيما داهمت أحد المنازل في منطقة المدارس في جنين. كما داهمت تلك القوات منزلا في قرية دير غزالة شمال شرق جنين، وحطمت محتوياته.



وفي وقت سابق اليوم، استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 13 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام الاحتلال لمخيم "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية.