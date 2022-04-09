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الإعدام لــ3 هاربين لاتهامهم بقتل طفلين والشروع فى قتل طفله بأخميم فى سوهاج

السبت، 09 أبريل 2022 11:32 م
الإعدام لــ3 هاربين لاتهامهم بقتل طفلين والشروع فى قتل طفله بأخميم فى سوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس بالإعدام شنقا ل 3 أشخاص لاتهامهم بقتل طفلين والشروع فى قتل طفلة أخرى، بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس عام 2019، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة لكلا من أ. ق، وشقيقيه ج. ق، وم. ق هاربين، تهمة قتل المجنى عليهما الطفلين ح. ع، و ع. أ، والشروع فى قتل شقيقة المجنى عليه الثانى الطفلة ن. أ، بأن اطلقوا صوبهم وابلا من الرصاص من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، حال تواجدهم بأرض زراعية، بسبب خلافات على الميراث بينهم وبين أهلية الأطفال، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج قضت قبل ذلك بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز المراغة.

تعود احداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضى بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة للمدعو أ. أ 32 سنة عامل، تهمة الاتجار فى جوهرا مخدرا "حشيش"، وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.


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