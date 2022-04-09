استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الزمالك ومصر المقاصة..الليلة

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك ومصر المقاصة، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدورى.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

ويدخل الزمالك مباراة المقاصة فى المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، فى المقابل يدخل مصر المقاصة المباراة فى المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط، فى مباراة سهلة نسبية لأبناء القلعة البيضاء.

حقق الزمالك فوزا مهما على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم الأربعاء الماضى، فى الوقت الذى خسر فيه مصر المقاصة آخر مبارياته فى بطولة الدورى أمام البنك الأهلى.