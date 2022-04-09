إيران تفرض عقوبات على 5 مسئولين أمريكيين لارتكابهم "أعمال إرهابية"

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، تحديث قائمة عقوباتها الخاصة بالأمريكيين "الضالعين في أعمال إرهابية وأنشطة مناهضة لحقوق الإنسان"، بحسب وصف بيان للخارجية الإيرانية.

وقال بيان وزارة خارجية الإيرانية، إنه تنفيذا لقانون "مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الإرهابية الأمريكية في المنطقة" وخاصة المادتين 4 و5 ، فقد تم فرض عقوبات على أفراد أمريكيين بسبب الأعمال الإرهابية والترويج للإرهاب وحمايته ، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهؤلاء الأفراد ، حسب مقتضى الحال ، يدعمون وينظمون ويطبقون ويضاعفون الإجراءات القسرية الأمريكية الأحادية (العقوبات الجنائية) ضد شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية ، ويمولون ويدعمون الجماعات الإرهابية والأعمال الإرهابية فضلاً عن دعم الممارسات القمعية للكيان الصهيوني في المنطقة لا سيما ضد الشعب الفلسطيني المظلوم".

ووفق وكالة أنباء فارس، ضمت قائمة العقوبات الإيرانية الجديدة، هم: قائد القوات الأمريكية السابق في العراق جورج ويليام كيسي، وقائد المقر المركزي للجيش الأمريكي السابق جوزيف ووتل، وقائد القوات الأمريكية السابق في أفغانستان أوستن سكوت ميلر.

وشملت الأسماء المدرجة أيضاً على القائمة، رئيس مجموعة التحالف ضد إيران النووية جو ليبرمان، والسيناتور الأمريكي السابق ومحامي منظمة "مجاهدي خلق " روبرت توريسيلي، لدعمه ودعايته الترويجية للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، وفق البيان