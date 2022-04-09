وصرح فازاجوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية" بأنه تم تحديد تواريخ معينة مبدئيا ربما فى مايو أو يونيو، أعتقد أن الاستعدادات ربما ستكون قد انتهت في هذه الفترة".

وكان رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية المعلنة من جانب واحد، أناتولى بيبيلوف، قد صرح الأسبوع الماضي بأن الهدف الاستراتيجي للبلاد هو الانضمام إلى روسيا، وسيتم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة في المستقبل القريب.

وتعترف روسيا منذ عام 2008 باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وهما منطقتان في جورجيا أعلنتا انفصالهما بعد أن خاضتا حربا قصيرة مع تبليسى.