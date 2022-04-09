أخبار الاقتصاد اليوم.. تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% وألا يتجاوز عجز الموازنة 6.2%

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 9-4-2022 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها تأكيد وزير المالية انه رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، مازلنا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، وألا يتجاوز عجز الموازنة 6.2%

المالية: نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% وألا يتجاوز عجز الموازنة 6.2%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى الذي عملنا على إصلاحه خلال الفترة الماضية جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التي يمر بها العالم؛ بما يُساعد فى تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم فى تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته فى عملية التنمية، على النحو الذى يُؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

قال الوزير، فى لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إننا نجحنا فى تحقيق معدل نمو قوى بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالي فى النصف الأول من العام المالى الحالى، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.7% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالى فى يونيه المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

أضاف الوزير، أننا رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، مازلنا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، وألا يتجاوز عجز الموازنة 6.2% وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن 90% بنهاية العام المالى الحالى، بحيث يصل إلى 85% بحلول عام 2025.

التخطيط: 6.06 مليار جنيه استثمارات محافظة البحيرة لتنفيذ 346 مشروعا تنمويا

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إصدار تقاريرها حول خطة المواطن الاستثمارية بالمحافظات بإصدار الخطة الخاصة بمحافظة البحيرة.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة للعام المالي 2021/2022 بلغت 6.06 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي المشروعات 346 مشروعا تنمويا بنسبة 1.7% من الاستثمارات العامة الموزعة،

وتابعت السعيد أنه وفقًا للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة فيستحوذ قطاع النقل على نسبة 38.4٪ بقيمة 2.33 مليار جنيه، بينما يستحوذ قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات على نسبة 23.6٪ بقيمة 1.43مليار جنيه، بينما يستحوذ قطاع التنمية المحلية على نسبة 15.6٪ بقيمة 944.2 مليون جنيه، متابعه أن قطاع التعليم قبل الجامعي استحوذ على نسبة 6.3٪ بقيمة 380.4 مليون جنيه، بينما استحوذ قطاع الري على نسبة 2.9٪ بقيمة 173.1 مليون جنيه، فيما نالت قطاعات أخرى على نسبة 13.2٪ بقيمة 802.3 مليون جنيه.

فوز ميناء 6 أكتوبر الجاف الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بـ"IJ Global "

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فوز مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بجائزة IJ Global كأفضل صفقة تمويل بقطاع النقل لعام 2021 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُقدم جائزة IJ” Global ” لأفضل المعاملات والمؤسسات في قطاعي البنية التحتية والطاقة في العالم.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إن ميناء 6 أكتوبر الجاف والأول من نوعه في مصر، يعد مثالا على أهمية التعاون متعدد الأطراف والشراكات بين الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة البناء بشكل أفضل، وكذلك الدور الحيوي للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة والمشروعات ذات الاولوية، كما أنه يعكس سعي الدولة للتحول إلى قطاع نقل ذكي ومستدام، وتنفيذ المشروعات التي تعزز التحول الأخضر وتدعم النمو الشامل.

وأوضحت "المشاط"، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان قد أقر تمويل تنموي بقيمة 25 مليون يورو لشركة ميناء أكتوبر الجاف، والذي يتم تنفيذه في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن تطوير ميناء أكتوبر الجاف يعد أول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

شعبة النقل بالغرف التجارية تشيد ببحث إلزام "الحاويات" بتحصيل مستحقاتها بالجنيه

أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرف التجارية، بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية "الجنيه"، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

وقال "السمدوني"، إن الخطوط الملاحية تقوم بالتحصيل بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات، وكذا مصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، مشيرا إلى أن التوكيلات الملاحية أعطت نفسها الحق في تحصيل عوائد التفريغ بالدولار بحجة إنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، وهذه المحطات تحصل منها بالدولار ايضا والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحال إذا كانت تتعامل مع محطات شركات محلية المفروض إنها تقوم بالتحصيل بالجنيه المصري.

الضرائب: توعية أصحاب المشروعات بحملات للمصلحة وفقا لخطة مع جهاز تنمية المشروعات

صرح "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية" بأن المصلحة قامت بالاشتراك مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشعب، وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومسئولين من وزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة وبعض الجهات والهيئات الأخرى، بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية بمحافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة لتفقد المجمعات والمناطق الصناعية، والتعرف على مشكلات أصحاب المشروعات بهذه المناطق

وأوضح أنه تم خلال هذه الزيارات تقديم التوعية اللازمة بمزايا قانون رقم ( 152 ) لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية ، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التى يقدمها هذا القانون، لافتًا إلى أن هذه الزيارات تنظمها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشعب للمحافظات المختلفة وفقًا لخطة محددة .