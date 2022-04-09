"أحسن من شهادات الادخار".. 7 أسهم ارتفعت بنسبة تتجاوز 20% في 3 شهور

كتب هانى الحوتى

على الرغم من الأداء السلبي للبورصة المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.95% وفقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 39.2 مليار جنيه، إلا أن هناك 47 سهمًا حققت أداءً إيجابيًا خلال هذه الفترة، منها 7 أسهم ارتفعت بنسبة تتجاوز 20% لتتفوق على عائد شهادات ادخار البنوك الحكومية، وتضم قائمة أعلى 7 أسهم صعودًا خلال 3 شهور هي:

1- شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 117% ليغلق عند مستوى 0.217 جنيه.

2- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد بنسبة 34.76% ليغلق عند مستوى 73.500 جنيه.

3- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 33.03% ليغلق عند مستوى 141.010 جنيه.

4- المالية والصناعية المصرية بنسبة 29.64% ليغلق عند مستوى 16.970 جنيه.

5- العز الدخلية للصلب-الإسكندرية بنسبة 28.85% ليغلق عند مستوى 541.190 جنيه.

6- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 23.93% ليغلق عند مستوى 10.410 جنيه.

7- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 19.75% ليغلق عند مستوى 2.910 جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد استقبلت، الوافد رقم 217 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، وهي شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية المصرية، يوم 25 يناير الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 244 شركة.

ويساعد بدء التداول على أسهم شركة نهر الخير خطوة في زيادة تنويع القطاعات المكونة لسوق الأوراق المالية المصرية بما يتيح منتجات استثمارية متنوعة لمختلف أنواع المستثمرين، وخاصة في القطاع الزراعي الذي يعتبر من القطاعات الأساسية.