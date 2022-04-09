أبشع جريمة في العالم.. أب يقتل محامي ويقطع جثته بعد رفضه الدفاع عن ابنه

كتب أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم، بعنوان" أبشع جريمة"، توضح عددا من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم، مثل جرائم قتل وسرقة ونصب.

وفى حلقة اليوم نستعرض، أبشع جريمة قتل فى 2013، تبدأ القصة مع رجل سودانى، أراد أن يوكل محامى لابنه المتهم فى جريمة قتل، فذهب إلى محامى، لكن اختلف على الأتعاب، حيث طلب المحامى 120 ألف ولم يكن يملك الرجل السودانى إلا 90 ألف ، فرفض المحامى الترافع عن ابنه لحين استيفاء الأتعاب.

وهو ماجعل الرجل يكتم أنفاس المحامى فى مكتبه حتى تأكد من وفاته، ثم قام بتقطيع الجثة باستخدام سكين، إلى أشلاء لإخفاء معالم الجريمة خلف أحدي المقابر ، وكانت النتيجة ذهاب الأب إلى ابنه ليتحولا إلى قاتلين لن يجدا من يدافع عنهما.