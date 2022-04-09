أبشع جريمة بالعالم..جثة ممثلة هندية مقطوعة الرأس في مشهد مأخوذ من دورها فى فيلم

كتب - أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم، بعنوان" أبشع جريمة"، والتي توضح عددا من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم، عن جرائم قتل وسرقة ونصب.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة قتل ممثلة هندية بنفس طريقة دورها فى فيلم لها، وهي جريمة ليس من فيلم هندى بل من واقع الشارع الهندى، حيث عثر على جثة الممثلة الهندية “ميناكشى ثابار” مقطوعة الرأس، وهو مشهد ولا يقل رعبا عن دورها فى فيلم الرعب “404″، بعد أن تم اختطافها على يد اثنين من الممثلين الهنود، وهما “أمت جيسوال” و”بريتى سورين”، بعد أن سمعاها تتحدث عن ثروة عائلتها.

وأقدم الممثلان على تهديد والدتها بأنهم سوف يرغمان ابنتها على المشاركة فى أفلام غير أخلاقية فى حال عدم دفع المبلغ، فبعد أن حصلوا على المبلغ تم اختطاف الممثلة فى أحد الفنادق، ثم فصلوا رأسها عن جسدها ووضعاها فى حقيبة وتركوها فى إحدى الحافلات.