CBS الأمريكية: اشتباه فى صلة منتحلى صفة عملاء الـFBI بالمخابرات الإيرانية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت قناة CBS News الأمريكية إن الرجلين اللذين يتم اعتقالها فى الولايات المتحدة لانتحالهما صفة عملاء فيدراليين لعدة سنوات، سيظلا فى السجن حتى عقد جلسة عن اعتقالهما اليوم، الجمعة.

وقال "إف بى أى" أن كلا من أريان طاهر زادة، البالغ من العمر 40 عاما، وحيدر على، 36 عاما، قد تظاهرا بأنهما ضابطين أو موظفين بالحكومة الأمريكيين، وانتحلا صفات عملاء فى وكالات تطبيق القانون الفيدرالية منذ فبراير 2020.

وقالت مصادر إنفاذ القانون لقناة CBS إن المحققون ينظرون فى احتمال أن المشتبه بهما لها صلات بالاستخبارات الإيرانية بما فى ذلك قوات الحرس الثورى الإيرانى أو فيلق القدس.

وقال المدعون إن على أخبر شهود أن لديه صلات بالمخابرات الباكستانية، وهو ما قالت الحكومة الأمريكية أنها لم تتحقق منه بعد. وقال المدعون أيضا أن الحكومة عثرت على جواز سفره يحتوى على ثلاث تأشيرات باكستانية سابقة وتأشيرتين إيرانيتين من عام 2019 ويناير 2020. وكان هناك مؤشر على تأشيرة على الإيرانية بأنه دخل البلاد فى مرحلة ما، كما يقول الإدعاء، وإن كانوا لم يحددوا الموعد تحديدا.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالية أن الاثنين حصلا على أدوات ومسدسات وبنادق هجومية تستخدمها وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكى أنهما استخدما صلاتهما الكاذبة بالحكومة الأمريكية للتقرب من أعضاء تطبيق القانون الفيدرالى ومجتمع الدفاع.

وتظاهر طاهر زادة بأنه عضو فى وزارة الأمن الداخلى، وقدم لأعضاء الخدمة السرية وموظف بالوزارة شققا بدون إيجار وأجهزة أيفون وأنظمة مراقبة وطائرة مسيرة وشاشة تلفاز مسطحة وحقيبة لتخزين بندقية هجومية ومولد وأدوات إنفاذ القانون، بحسب ما كتب العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالى ديفيد ألياس فى إفادة خطية.