اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية الجزائرى يجدد دعم بلاده "للأشقاء الليبيين" لإجراء انتخابات شفافة

الجمعة، 08 أبريل 2022 07:00 ص
وزير الخارجية الجزائرى يجدد دعم بلاده "للأشقاء الليبيين" لإجراء انتخابات شفافة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة
أ ش أ

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جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة دعم بلاده الثابت "للأشقاء الليبيين" في مساعيهم الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في جو من المصالحة الوطنية لتمكين الشعب الليبي الشقيق من اختيار ممثليه بكل حرية.
 
جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة، الخميس بمقر وزارة الخارجية بالجزائر العاصمة، لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا نجلاء المنقوش التي تقوم بزيارة إلى الجزائر.
 
وأوضحت وزارة الخارجية الجززائرية، في بيان، أن الجانبان تناولا، بهذه المناسبة، علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع السائدة في العالم العربي. 
 
وأضافت الخارجية الجزائرية أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية.

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