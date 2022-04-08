مواصلة مبادرة "رمضانك صحة" لمتابعة أصحاب الأمراض المزمنة منزليًا بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

شهدت محافظة الإسماعيلية، استمرار فعاليات مبادرة "رمضانك صحة" للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال الفرق الطبية المتنقلة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة.

وأطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة "رمضانك صحة"، بمحافظة الإسماعيلية بهدف المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة طوال شهر رمضان المبارك، بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالاهتمام بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، لتجنب الإصابة بمضاعفات الأمراض أو الوقاية منها، وذلك اتساقًا مع اتجاهات الدولة المصرية في إطلاق المبادرات الصحية للكشف المبكر عن الأمراض ومضاعفاتها لسرعة علاجها أو السيطرة عليها؛ للحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المبادرة تهدف إلى المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك، وخاصة مرضى السكري كونهم الفئة الأكثر عُرضة للإصابة بالمضاعفات الناتجة عن هذا المرض خلال هذا الشهر.

ويتم تنفيذ المبادرة من خلال فرق طبية متنقلة متميزة ومدربة على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن مضاعفاتها والتعامل معها، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا أثناء تنفيذ المبادرة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية إطلاق المبادرة، لافتًا إلى أن المصابون بالأمراض المزمنة غالبًا ما تكون حاجتهم لرعاية طبية مستمرة أكبر وأكثر احترافية، لذا فإن مبادرة "رمضانك صحة" لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة في المنزل يوفر للمريض عناية فائقة الجودة، وخاصة لمرضى السكري الأكثر عُرضة للإصابة بالمضاعفات الناتجة عن المرض خلال شهر رمضان المبارك، كما يقوم الفريق الطبي بتعليم وتدريب ذوي المرضى على طرق إعطاء الأنسولين لذويهم، وأيضًا التوعية الصحية وتثقيف المرضى عن أعراض ارتفاع وانخفاض الضغط أو السكري في الدم.

وتعمل مبادرة "رمضانك صحة"، بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف، الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتورة منى منير، مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع، والدكتورة ماجدة محمد، مدير إدارة رضاء المنتفعين بالفرع، وتريزا رأفت، رئيسة التمريض.

مبادرة رمضانك صحة بالإسماعيلية

مبادرة رمضانك صحة

الكشف على أحدى المرضى

مبادرة رمضانك صحة

مبادرة رمضانك صحة بالإسماعيلية

مبادرة رمضانك صحة