اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 09:43 م
أكرم القصاص
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مجلة نور للأطفال تشارك بورش رسم وتلوين فى احتفالية جامع الأزهر السنوية

الجمعة، 08 أبريل 2022 08:15 م
مجلة نور للأطفال تشارك بورش رسم وتلوين فى احتفالية جامع الأزهر السنوية ورش رسم وتلوين فى احتفالية جامع الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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شاركت اليوم مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، فى فعاليات الاحتفال السنوى للجامع الأزهر الشريف، بمناسبة مرور 1082 عامًا هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر، والذي يتم الاحتفال به فى السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، وتأتى مشاركة مجلة نور ضمن الأنشطة والفعاليات المتنوعة احتفالا بهذا اليوم.
 
شارك الأطفال المصاحبون مع ذويهم الزائرين لساحة الجامع الأزهر الشريف، بركن الطفل المخصص لمجلة نور، حيث خصصت لهم ورش عمل للتلوين والرسم الهدف منها اكتشاف مواهب جديدة ورعاية أهم هذه المواهب وانضمامها لأصدقاء مجلة نور الموهوبين .
وقد عبر الأطفال المشاركون بتلك الورش عن سعادتهم الغامرة بهذا النشاط، وطالبوا بأن تكون هناك فاعليات وورش مماثلة فى كل المناسبات الدينية الخاصة بالجامع الأزهر الشريف.
وقد قام فريق عمل المجلة بتوزيع أعداد مختلفة من مجلة نور، وكراسات تلوين ورسم من إصداراتها على كافة الأطفال المشاركين فى هذه الاحتفالية.
 
اثناء الاحتفاليه
اثناء الاحتفاليه

احتفالية جامع الأزهر الشريف السنوية لهذا العام
احتفالية جامع الأزهر الشريف السنوية لهذا العام

جانب من الاحتفاليه
جانب من الاحتفاليه

رسم وتلوين فى احتفالية جامع الأزهر الشريف
رسم وتلوين فى احتفالية جامع الأزهر الشريف

طفلة
طفلة

مجلة نور للاطفال
مجلة نور للاطفال

ورش رسم وتلوين فى احتفالية جامع الأزهر الشريف
ورش رسم وتلوين فى احتفالية جامع الأزهر الشريف

 


الجامع الازهر

الازهر الشريف

شيخ الازهر

مجلة نور

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