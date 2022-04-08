اليوم السابع
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لو عاوز تخس فى رمضان.. اعرف النظام الغذائى لخسارة الوزن

الجمعة، 08 أبريل 2022 07:00 ص
لو عاوز تخس فى رمضان.. اعرف النظام الغذائى لخسارة الوزن التمر على الإفطار
كتب محمد صبحى

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وضعت الدكتورة  دينا مصطفى باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث جدول نظام غذائى صحى لخسارة الوزن فى رمضان وذلك لتجنب زيادة الوزن خلال شهر رمضان وتضمن الجدول عدد من النصائح والتى تتمثل فى :-* 

1- أهم قاعدة عند اتباع نظام غذائي صحي في رمضان، تقسيم وجبات الإفطار الممتدة من المغرب وحتى الفجر إلى 3 أو 4 وجبات، بحيث يمكن تناول وجبة سريعة عند آذان المغرب، الوجبة الثانية الرئيسية بعد صلاة المغرب، وجبة عند منتصف الليل ومخصصة للتحلية، ووجبة عند السحور.
 
و من أفضل الأمثلة لجدول غذائي صحي لخسارة الوزن في رمضان حسب تقسيم الوجبات:
1- وجبة الإفطار: 3 حبات من التمر، كوبان من الماء، طبق سلطة خضراء، خضراوات مسلوقة.
2- بعد صلاة المغرب: يجب أن تتكون الوجبة من البروتينات والنشويات وتجنب تناول الأطعمة المقلية واستبدالها بالمشوية والمسلوقة، طبق شوربة بالخضار أو شوربة دجاج مسلوقة بتوابل عادية، أرز أو معكرونة مسلوقة، كوب حليب خالي الدسم.
3- التحلية: قطعتان من الكنافة أو القطايف بدون العسل أو السكر، أو تناول فواكه.
4- بعد صلاة التراويح والى السحور: شرب كميات من الماء بالتدريج حتى وقت السحور، ثمرة واحدة من الفاكهة.
 
 
2- السحور: تناول مأكولات تساعد على الهضم والشعور بالشبع مثل كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم، فول بدون زيت، شريحة من دقيق القمح الكامل، سلطة، قطعة من الفواكه.

صيام رمضان

خسارة الوزن فى رمضان

اخبار مصرية

القومى للبحوث

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