اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 05:21 م
أكرم القصاص
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لقاء مع تاجر ليمون فى بنى سويف يرفع شعار "لا لجشع التجار".. لايف

الجمعة، 08 أبريل 2022 05:06 م
لقاء مع تاجر ليمون فى بنى سويف يرفع شعار "لا لجشع التجار".. لايف عمرو ملك الليمون فى محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشر من داخل محافظة بنى سويف، مع الشاب عمرو نور الدين عويس عبدالحليم، أحد بائعي الليمون في محافظة بنى سويف، وقال عمرو إنه من قرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف، متزوج ولديه طفلين ، مشيراً الى أن زوجته حامل وأوشكت على الإنجاب خلال الأيام القادمة.

وأضاف عمرو أنه كان يعمل خارج مصر ثم عاد إلى مصر مرة أخرى وعمل في اعمال كثيرة ، إلا أنه قرر أن يعمل في بيع الليمون من خلال التوك توك وتوزيعه على كافة أنحاء مركز بنى سويف من خلال الحضور إلى الأسواق التى تقام .

واضاف عمرو أنه يقوم بشراء الليمون من  سوق محى الدين من خلال جوال كبير يضم 75 كيلو، مشيراً إلى أنه يقوم ببيع الليمون داخل الأسواق التى تقام في القرى والمدن، موضحا أنه يرفض جشع التجار ويقوم ببيع الليمون بأسعار منخفضة ، رافعاً شعار "لا لجشع التجار".

وقال عمرو إنه قدم أوراق الحصول على بطاقة تكافل وكرامة منذ فترة داخل الوحدة الاجتماعية بقرية تزمنت الشرقية مركز بنى سويف، إلا أنه لم يحصل على الفيزا حتى الآن ، مناشداً الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بالتدخل لحل مشكلته.

عمرو بائع الليمون
عمرو بائع الليمون

 

عمرو نور بائع الليمون ببنى سويف
عمرو نور بائع الليمون ببنى سويف

 

عمرو نور
عمرو نور

 

عمرو بائع الليمون فى بنى سويف
عمرو بائع الليمون فى بنى سويف

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بائع الليمون ببنى سويف

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