كييف تعتزم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس محكمتها الدستورية

وكالات

أعلنت كييف أنها تعتزم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس المحكمة الدستورية الأوكرانية ألكسندر توبيتسكى بعد مغادرته البلاد رغم الحظر المفروض على سفر الذكور ممن في سن الخدمة العسكرية.

وقال سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف، إن توبيتسكي انتهك حظر مغادرة البلاد للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة، والذين يخضعون للتجنيد في ظل الأحكام العرفية.

وأشار دانيلوف إلى أن توبيتسكي البالغ 57 سنة من العمر، لا يمتلك أسسا قانونية لإعفائه من الحظر، وتم فتح تحقيقات جنائية بحقه بعد بوره الحدود.

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية نقلا عن مصادر أمنية بأن رئيس المحكمة الدستورية غادر البلاد في 30 مارس، متجها إلى النمسا.

وأكد توبيتسكي مغادرته أوكرانيا دون أن يذكر البلد الذي استقر فيه،مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية منحته إعفاء من التجنيد، وأنه غادر البلاد لأسباب عائلية، حيث ينتظر مع زوجته ولادة طفلهما في مستشفى بالخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أقال توبيتسكي من رئاسة المحكمة الدستورية في ديسمبر 2020 مؤقتا، لكن المحكمة الدستورية رفضت قراره، وألغته المحكمة العليا في وقت لاحق.