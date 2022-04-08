اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 أبريل 2022 06:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كييف تعتزم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس محكمتها الدستورية

الجمعة، 08 أبريل 2022 06:00 ص
كييف تعتزم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس محكمتها الدستورية العاصمة كييف إبان الحرب - وكالات
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت كييف أنها تعتزم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس المحكمة الدستورية الأوكرانية ألكسندر توبيتسكى بعد مغادرته البلاد رغم الحظر المفروض على سفر الذكور ممن في سن الخدمة العسكرية.

وقال سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف، إن توبيتسكي انتهك حظر مغادرة البلاد للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة، والذين يخضعون للتجنيد في ظل الأحكام العرفية.

وأشار دانيلوف إلى أن توبيتسكي البالغ 57 سنة من العمر، لا يمتلك أسسا قانونية لإعفائه من الحظر، وتم فتح تحقيقات جنائية بحقه بعد بوره الحدود.

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية نقلا عن مصادر أمنية بأن رئيس المحكمة الدستورية غادر البلاد في 30 مارس، متجها إلى النمسا.

وأكد توبيتسكي مغادرته أوكرانيا دون أن يذكر البلد الذي استقر فيه،مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية منحته إعفاء من التجنيد، وأنه غادر البلاد لأسباب عائلية، حيث ينتظر مع زوجته ولادة طفلهما في مستشفى بالخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أقال توبيتسكي من رئاسة المحكمة الدستورية في ديسمبر 2020 مؤقتا، لكن المحكمة الدستورية رفضت قراره، وألغته المحكمة العليا في وقت لاحق.

 

 


كييف

روسيا

المحكمة الدستورية

ألكسندر توبيتسكى

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكرملين: منع الحرب العالمية الثالثة أحد أهداف العملية العسكرية فى أوكرانيا

الخميس، 07 أبريل 2022 08:01 م

العربية: الكرملين يعترف بخسائر كبيرة لقوات روسيا فى أوكرانيا

الخميس، 07 أبريل 2022 07:51 م

قادة مجموعة السبع يتوعدون روسيا بمزيد من الإجراءات العقابية ردا على غزو أوكرانيا

الخميس، 07 أبريل 2022 07:49 م

الأمم المتحدة: 3838 ضحية مدنية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

الخميس، 07 أبريل 2022 06:03 م

بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومى الروسى العملية العسكرية في أوكرانيا

الخميس، 07 أبريل 2022 05:21 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة