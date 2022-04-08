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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى وطرح منتجات رمضان

الجمعة، 08 أبريل 2022 06:15 ص
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى وطرح منتجات رمضان ياميش رمضان - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين، فى فتح منافذها اليوم الجمعة بمحافظات الوجه القبلى، لمواصلة طرح منتجات "ياميش رمضان" والسلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة من 20% إلى 25 %، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل  الجارى.
 
وتستمر معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة فى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى لطرح المنتجات بأسعار مخفضة خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

التموين

منافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

طرح منتجات رمضان

اليوم السابع بلس

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