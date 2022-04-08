غدا.. انطلاق الدورة الرمضانية لشركات الكهرباء والطاقة المتجددة برأس البر

دمياط معتز الشربينى

تنطلق غدا السبت، فعاليات الدورة الرمضانية لشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى نسختها الرابعة بعد توقف دام عامين متتاليين نتيجة انتشار فيروس كورونا على كأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الذى من المقرر يحضر نهائى الدورة، إذ من المقرر إقامتها على ملاعب نادى رأس البر بالتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وأعلنت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية لشركات الكهرباء، بقيادة المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للشئون الإدارية والتدريب والموارد البشرية بالشركة القابضة لكهرباء مصر رئيس اللجنة المنظمة، استعدادها لانطلاق فعاليات الدورة الرمضانية التى تشهد مشاركة 18 فريقا يمثلون شركات القطاع تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

وحرص المهندس حمدى ضرغام رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بالتنسيق مع المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بإشراف المحاسب محمد صلاح النائب المالى بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ولاعب الكرة السابق على متابعة استعدادات استقبال الفرق المشاركة فى الدورة، حيث تم الانتهاء من حجز فندقين 5 نجوم لإقامة جميع الفرق والاعضاء المرافقين لها بمدينة رأس البر، وتم تكليف الدكتورة رانيا فوزى محمد على برئاسة اللجنة الطبية للدورة

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة للدورة اجتماع غدا الجمعة لمناقشة واستعراض أخر الاستعدادات لاستقبال الوفود بدءا من بعد غد السبت وتسكينهم والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه المشاركين فى فعاليات الدورة الرمضانية وكذلك التأكد من توافر كافة سبل الراحة.

وحرصت اللجنة المنظمة الاستعانة بطاقم تحكيم دولى لإدارة مباريات الفرق المشاركة فى الدورة الرمضانية بقيادة الحكم الدولى محمد حسن المصنف الأول عالميا فى الكرة الخماسى .

وسوف تبدأ أولى مباريات الدورة الرمضانية فى تمام الساعة التاسعة مساء السبت بين دربى التوزيع شركتى جنوب وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وقد تم رصد جوائز قيمة للفائز بالدورة حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على كـاس المركـز الأول باسم الدكتور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجـددة وعدد 12 ميدالية ذهبية ومكافأة بمبلغ 30 ألف جنيه نقدأ أو بشيك.

وکأس المركـز الثـانى باسـم المهنـدس نـائـب وزيـر الكهربـاء و الطاقـة المتجـددة، و12 ميدالية فضية ومكافأة بمبلغ 20000 جنيه نقدأ او بشيك، کـاس المركـز الثالـث باسم المهنـدس رئيس الشركة القابضـة لكهربـاء مـصـر، و12 ميدالية برونزية ومكافأة بمبلغ 15000 جنيه نقدا او بشيك، و كأس الروح الرياضية باسم المحاسب نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصـر، العضـو المتفـرغ للمـوارد البشرية والتـدريب وسوف يحصل الفريـق صاحب اللعب النظيف الأقـل حـصـول علــى إنـذارات على مكافأة بمبلغ 2000 جنيه نقدا أو بشيك.

و كـأس هـداف الدورة باسم المهندس رئيس مجلس ادارة شركة وسـط الـدلتا للإنتـاج و مكافأة بمبلغ 1000جنيه نقدأ او بشيك، وكأس أحسـن حـارس مرمـى فـى الـدورة باسم المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا للتوزيع ومكافأة بمبلغ 1000 جنيه نقدأ أو بشيك.