اليوم السابع
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علي حطب: مركز طب أسرة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة جاهز للافتتاح

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:53 م
علي حطب: مركز طب أسرة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة جاهز للافتتاح مركز طب اسرة الإسماعيلية الجديدة
الإسماعيلية – السيد فلاح

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كَلف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، فريق عمل مكون من الدكتور محمد عفيفي مدير ادارة الدعم الفني بالمديرية والدكتور مينا حليم مسعود، مدير الطب العلاجي بالمديرية والدكتورة نهلة تعيلب، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية لاستلام مركز طب أسرة الإسماعيلية الجديدة، بمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، تمهيدًا للبدء في التشغيل التجريبي للمركز لحين استكماله وافتتاحه قريبًا.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة من رئاسة مجلس الوزراء للإجراءات التي يتم اتخاذها لإدارة وتشغيل وحدات مدينة "الاسماعيلية الجديدة" واستكمال التنسيقات المطلوبة بين الجهات المعنية بذات الشأن وبناء علي توجيهات قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة ببدء التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية "جهاز مدينة الإسماعيلية الجديدة"، لاستكمال توصيل المرافق للمركز الطبي بالحي الأول لمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وافتتحت وانطلقت المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 فبراير 2021 لمجمع الإسماعيلية الطبى وبدء العمل في 3 مستشفيات و21 مركز طبي ووحدة صحية بالمحافظة وشملت المرحلة الثانية فبراير 2022، التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز طب أسرة ومستشفي فايد في ذات المنظومة.


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